因國民黨中央選戰策略會報將具有爭議的台南前議長李全教、立委傅崐萁納入其中，引發藍營茶壺裡的風暴，新北市長侯友宜甚至在臉書表示，嚴拒黑金在任何政黨出現，國民黨主席朱立倫昨（17日）回應，目前已在調整選策會名單。對此，資深媒體人李艷秋直言，國民黨選策會不解散，人民就會質疑，2024為何要「換黨執政」？

李艷秋提到，國民黨中央選戰策略會報的委員名單披露後，不僅讓社會觀感不佳，黨內也是譁然，因為裡面有兩個判過刑的人，一個賄選，一個炒股，其他的成員多數早就遠離戰區，有的根本沒打過選戰，且平均年齡68歲。她質疑，難道「黑夜才懂夜的黑？」

對於事件發酵後，藍營幾個關鍵人物的反應，李艷秋也表示是「步步錯」，首先黨主席朱立倫稱，選策會是幕僚組織，借重他們在艱困選區找人參選，但卻忽略名單是對外公布的，人選就要經得起外界公評。事情爆開才解釋組織功能，一般民眾不懂、也懶得懂。借重他們找人才去艱困選區，這理由就更牽強了，看看成員多數來自藍軍的優勢區，這個說法更難理解。李指出，雖然朱立倫展現了大器，承認自己的錯，但只有李全教退出不能止血，這個組織已經壞掉，必須打掉重練。

對於新北市長侯友宜打電話給朱立倫，聲明黑金不能復辟，這個名單人民觀感不好。李艷秋則分析，侯身為藍營最可能的總統候選人，當然不能讓黨內爭議影響選舉，可是卻在致電朱立倫的同時，又發布臉書，這就表明他是佈局表態。

最後則是針對爭議人物傅崐萁開記者會，呼籲侯友宜表態選總統一事。李艷秋怒批，傅崐萁原先屬親民黨及無黨，是朱立倫同舟計畫拉進來的人，這番明捧實酸的發言，外界很容易視為是朱立倫的代言人。李強調，「傅崐萁的表現害到朱立倫，傷到侯友宜」，犯錯嚴重。

李艷秋最後痛批，若選策會不解散，國民黨黑金和窩裡反的質疑就不會散，放著幾個爭議人物掌控選舉，選民一定會問：2024為何要換黨執政？