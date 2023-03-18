一名在科技業擔任人資的女網友分享，公司一直都很缺人，因此從去年底到現在主管陸續面試了50人，但卻沒有任何一個人被錄取來工作，而主因都與主管的奇葩行為有關，讓她對那些來公司面試的人感到很抱歉，貼文引起網友討論，不少人吐槽，請不到人真的不意外。

一名擔任人資的女網友近日在Dcard上分享，從2022年底至今，公司陸續面試40到50人，但實際到職的人卻掛蛋，而公司也不是沒有職缺硬要面試，但過程中總是會發生意外，只要上面的人說一句話，本來安排妥當的面談可能就會取消。

女網友表示，最近業務主管急著找人，每天上午丟一堆履歷來，就要她把這些人通通找來下午面試，但當天邀約、當天就面試的這種作法，真的很難約到人；此外，業務主管又偏好找在職中或是有經驗者，但這樣能約面談的時間就更侷限。某一次好不容易找來了3個可以參加複試的人，結果這位主管卻給不出面試的時間，就這樣一周延了又一周，最後竟改口說不用找了，讓她滿頭問號，不知道對方到底在想什麼。

女網友也說，主管的奇葩事件還不只如此，喬不攏面試時間就已經很雷了，甚至還曾發生過，都已經發送面談邀請給面試者了，主管卻突然說「這個履歷不ok！」要求取消面談，讓她聽到都快氣死，也忍不住跟在內科找工作的人先道歉。

貼文引起網友討論，「請不到人真的不意外」、「這業務主管太扯，根本沒在尊重面試者」、「愛刊又愛浪費求職者的時間，喜歡在職中的人，卻又要人家配合你們的時間一改再改，最好是找不到人，慣老闆退散」、「真的是浪費別人時間欸」。