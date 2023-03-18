國民黨選策會名單惹議，引發國民黨青壯派大反彈。表態參與立委初選的國民黨台北市議員游淑慧直言，黨內有意投入初選的小雞們若因一時的膽怯，不敢批判黨中央，恐造成2024無法彌補的破口。游淑慧也透露，這幾天很多長輩要她低調，游淑慧則以「不平不鳴，不是我」回應。

國民黨選策會爭議，在新北市長侯友宜前天公開表態反對黑金復辟後，藍營青壯派也呼籲選策重組或乾脆解散。國民黨主席朱立倫昨(18)日對此表示「所有的錯，都是我的錯」，他透露，目前正在調整名單，下周中常會就會修正通過。

包括游淑慧等意投入初選的小雞們近日紛對選策會名單表達不滿，游淑慧昨日在臉書強調，敢在此時批判黨中央這些遊戲規矩制定者和掌握者，是因為若一時的膽怯，造成2024無法彌補的破口，會讓她們對不起支持者。游淑慧認為，該說話的人不說話，才讓不該說話的人被逼的要說話。

游淑慧進一步指出，這份選策會名單從黨中央制定、提出到中常會通過，經歷主席、祕書長和副祕書長及中常委們，裡面許多高層核心都是打過選戰的，應該了解民意的走向，「為什麼沒一人覺得名單有問題？為什麼沒一人敢提出內部質疑？」而名單通過後引起軒然大波，引起基層反彈，身為基層的她們要發出諍言，但黨中央最後卻又用團結之名來綁架，堵住悠悠之口。

游淑慧質疑，國民黨的決策跟民主機制到底出了什麼樣的問題？黨的決策群內沒有防呆機制嗎？沒有敢說話的人嗎？「長期在市政府服務的我，很難想像，瞎呆的決策可以一路暢通無阻的提出通過，而且一再發生」。游淑慧強調，一個民主的政黨，一個向上提升的政黨，團結是建立在傾聽，而非噤聲，對於這幾天很多長輩要她低調，她則以「不平不鳴，不是我」回應。