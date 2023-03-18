上網搜尋是現代人生活中不可或缺的一部分，卻因相關法規未與時俱進，導致部分業者濫用搜尋引擎漏洞，影響消費者權益。公平會預計今年5月邀請Google說明；學界舉辦「濫用搜尋引擎關鍵字」研討會，呼籲政府強化相關規範。

消費者利用網路搜尋關鍵字，找關心的資訊、產品等，已是現代生活常態。許多業者善於利用「搜尋引擎優化（SEO，Search Engine Optimization）技術，讓自己的商品、服務或官方網站，更能獲消費者青睞。但相關規範未跟上網路發展腳步，國內、外經常傳出不肖業者利用漏洞，嚴重影響市場秩序、侵害消費者權益。

東吳大學法學院、法律政策協會、台灣法學基金會、法治建設基金會17日舉辦「濫用搜尋引擎關鍵字與公平交易、傳播管理研討會」，針對濫用搜尋引擎關鍵字與公平交易提出報告。

法律政策協會秘書長蔡步青指出，大部分使用者透過自然搜尋功能查詢資料，會搜尋排序在第一頁的資訊，因此，業者如何提高自身排序，對取得商機至關重要。他認為，針對濫用SEO的情形，應有更具體規範，且優先適用《公平法》，同時適度公開演算法，賦予中介平台守門人義務。

輔仁大學副校長陳榮隆，以及銘傳大學財金法學系教授顏廷棟，從政府機關、法規等面向切入，建議公平會的處理原則和相關規範，如關鍵字廣告、平台資訊揭露等；政治大學法學院特聘教授王立達提醒，網路經濟發展、市場自由競爭等，該如何取得平衡，也必須謹慎討論。