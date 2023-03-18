一名開設多家服飾店的闆娘，發現老公偷吃店內女客人，不但發現老公和小三多次發生性關係，兩人還經常互傳鹹濕的訊息，包括老公傳給女客人「不好意思昨天把妳Ｘ太累」，女客人也大讚「非常好，一晚好幾次」，最後女客人甚至將裸人擁吻、自己穿著內衣照，放在一個名為「我老公這麼帥」的相簿。經闆娘提告後，法官認定兩人侵害配偶權，判決應賠償20萬元，可上訴。

俊但決書，正宮開設多家服飾店，但卻發現老公多次發現與店內常客行跡怪異，甚至有曖昧情愫，還發生多次性行為，手機內存有鹹濕對話與親密合照，2人於對話中自承發生性行為、更承認多次嘿咻、並拍下多張親密床照與接吻照。

正宮甚至見到老公傳給小三的簡訊上寫著，「我愛你，你是我女朋友比身體也要健康，我才會快樂」。接著女方回「你快樂都會翹起來」、「非常好，一晚好幾次」。老公又接著回「（是兩次，是時間比較長而已，所以你身體要補一下我怕你受不了」。

此外，小三還傳給丈夫多張2人接吻、親暱依偎及穿著內衣之照片，到「我老公怎麼這麼帥」之相簿。接著又傳訊給男方說，「那我會ㄕㄕ的」，老公則回答:「那一直濕怎麼辦」、「濕了馬上到」。

法官審理後認定，小三知悉男方仍影婚姻關係仍存在，仍執意於110年6月7日發生性行為，且後續對話間充滿對彼此生理慾望之渴望及相思愛慕之情，2人間之對話及互動關係極為親密，小三並以「老公」名份稱呼男方，2人間之互動，顯已超越普通異性朋友正常交往之程度，因此判賠20萬元，可上訴。