一名人妻在網路發文訴苦，和老公結婚6年，生完第2胎後，老公就不怎麼碰她，讓她直覺對方出軌了。更令她更崩潰的是，老公出軌的對象是男同事，且兩人竟交往了10年。她心碎問「我只是幌子、生孩子的工具？」

該名人妻在「匿名公社」發文指出，一直覺得老公出軌了，但衣服上都沒聞到香水味，且晚上確實都在公司加班。後來才知道，原來老公出軌的對象是男同事，而他給原PO的理由是「怕女人懷孕」。

原PO說，和老公結婚6年，沒想到老公竟和「小三」交往了10年，且原PO還曾把這位小三介紹給她的閨密，兩人曾短暫交往。她不解「現在是怎樣？同性戀？雙性戀？」

許多網友看了秒懂「他是給家裡交代，我結婚生小孩了」、「離吧，感覺他就是喜歡男人」、「妳真的只是工具而已」、「當同妻很可憐，但老公是雙性戀更恐怖」。甚至有網友表示「我有個朋友也是這樣，她的同性戀老公已經跟她說清楚了，就是給家裡一個交代。」