在電影《捍衛任務》中飾演飯店全能櫃台經理的蘭斯雷迪克（Lance Reddick）驚傳逝世，消息震撼影壇與粉絲社群。

根據美聯社報導，雷迪克的經紀人周五（3/17）發表聲明，表示雷迪克「突然死於自然原因」，除此之外並未多作說明。

蘭斯雷迪克（Lance Reddick）在《捍衛任務》飾演精明卻善體人意的櫃台經理。（圖／達志影像）

雷迪克的戲路多變，參與過許多知名電影和影集的演出，包括《火線重案組》（The Wire）、《危機邊緣》（Fringe）、《白宮末日》（White House Down）和全球票房熱賣的《捍衛任務》（John Wick）。台灣下周即將上映的《捍衛任務4》（John Wick: Chapter 4）也成了他的遺作。

Keanu Reeves and #JohnWick4 director Chad Stahelski are 'heartbroken at the loss' of Lance Reddick



'We dedicate the film to his loving memory,' they announced in a statement



(via @DEADLINE | https://t.co/6xjTJVbDbm) pic.twitter.com/QukXBBrJyX — Fandom (@getFANDOM) March 17, 2023

雷迪克畢業於耶魯大學戲劇學院，曾以電影《邁阿密的一夜》獲得2021年美國演員工會獎（SAG Award）提名。他過去受訪時表示，從學生時代就知道自己很有演戲天分，「但因為我是黑人，長得也不是特別帥，必須用盡吃奶的力氣才能得到人們的注意。」除了演戲之外，他也會作曲、彈鋼琴，也曾發行過爵士專輯。

許多電影人和影迷對雷迪克驟逝感到震驚。即將上映的《捍衛任務4》男主角基努李維（Keanu Reeves）、導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）哀痛表示，會將這部電影將獻給雷迪克。而外傳他原本會在《捍衛任務》的外傳電影《Ballerina》中繼續扮演飯店經理一角，如今卻撒手人寰，只能徒留遺憾。