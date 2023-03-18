女星蔡瑞雪高中念台北市第一女子高級中學，因參加節目《校花點點名》爆紅，被封「北一女神」。最近她受邀出席韓國時裝周活動，帶著親姊姊充當「經紀人」同行，罕在社群公開姊姊的街拍照，甜美又氣質的外型，讓網友稱讚連連。

蔡瑞雪和姊姊前往韓國參加時裝周活動，16日在IG表示：「又來到韓國了～天氣好冷呀！這次來參加韓國時裝週，附上可愛的經紀人姐姐。」照片中，蔡瑞雪身穿黑色大衣，揹著香奈兒包，站在街頭回眸一笑；另一張照片，她不畏低溫大吃草莓冰淇淋，笑說：「流鼻涕也要吃冰淇淋啦！」

蔡瑞雪分享韓國行的照片時，不忘穿插姐姐的街拍照，只見姐姐跟蔡瑞雪一樣，都有一頭漂亮的秀髮，臉蛋也相當甜美，唯一不同的是，姊姊穿得一身白，氣質格外出眾，頗有韓劇女主角的氛圍。網友紛紛留言狂讚：「瑞雪姐姐超級無敵正，女神無誤」、「水噹噹，好漂亮」、「兩位很美」，啦啦隊女神峮峮也留言：「你去幾天！！！！！」蔡瑞雪回應：「我去一週～～～」

蔡瑞雪2017年以藝名「Snowbaby」參加南韓選秀節目《偶像學校》，最後遭到淘汰，雖然節目有意訓練淘汰的成員，蔡瑞雪仍選擇返台繼續發展YouTube頻道，如今訂閱數33.6萬，IG更有73.5萬追蹤，人氣持續上漲。