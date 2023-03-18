樂天桃猿旗下的Rakuten Girls（樂天女孩），昨(17日)宣布邀請在韓國有啦啦隊女神封號的李多慧(Dahye Lee、이다혜)加入，讓台灣粉絲興奮不已，更在網路掀起熱議，還有網友直呼：「林襄勁敵來了」，不過有許多人好奇她是否會就此定居台灣?李多慧也給出了答案。

李多慧2019年加入韓國職棒「起亞虎隊」啦啦隊後，人氣始終居高不下，還掀起一股「李多慧旋風」，不過在去年10月宣布離開，處於抉擇未來出路的階段時，收到樂天桃猿邀約，因為考量到「機會不是隨時都有」，便在台韓雙方經紀公司牽線下，點頭加入樂天桃猿旗下的Rakuten Girls。

李多慧透露目前打算台灣韓國兩地來回跑 。（圖／le_dahye IG）

李多慧宣布加入Rakuten Girls，引起台灣粉絲關注，對此，她特別發文回應：「非常感謝大家的祝福，我很想把所有標記我的通通轉發，但是IG一直跳出錯誤」，大展親和力，至於被問到是否會定居台灣?她表示韓國還有活動，目前打算台灣韓國兩地來回跑。先前她提到目前加入韓國職業足球隊「全北現代汽車足球俱樂部」的啦啦隊，在當地也會用新的身分跟粉絲見面。

李多慧會退出KIA起亞虎啦啦隊，據悉是走紅後遭內部成員忌妒，因此留言攻擊她搶走所有人風采，加上與粉絲互動還會被嘲諷「自以為是藝人」，不堪種種輿論壓力之下，讓她發道歉聲明並宣布退出，讓諸多粉絲心疼不已。