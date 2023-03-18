大陸《光明日報》18日報導，應俄羅斯總統普丁邀請，中國國家主席習近平將於20至22日國是訪問俄羅斯前夕，中國大陸駐俄羅斯大使張漢暉受訪指出，此次國是訪問對新時代中俄關係，具有里程碑意義，中俄經貿合作有望再上新台階，人文交流日益密切，展現構建「人類命運共同體」的共同擔當；世界越是動盪不安，中俄關係越應穩步向前。

張漢暉表示，2022年，中俄關係始終保持著健康發展勢頭。過去一年，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係取得長足進步，習近平和普丁保持密切溝通，多次視訊會晤或通話，實現「冬奧之約」與「上合之會」。

2013年以來，習近平與普丁會晤40次，就推動中俄關係提質升級、維護地區安全穩定、建設人類命運共同體達成一系列重要戰略共識。繼2013年之後，習近平再次將俄羅斯作為連任國家主席後的出訪首站，充分體現了與普丁深厚的個人友誼和對新時代中俄關係的高度重視。習近平此行對俄進行國是訪問，對新時代中俄關係具有里程碑意義。

張漢暉稱：2022年，中俄經貿合作逆勢前行，首先，雙邊貿易高速增長。2022年，中俄貨物貿易實現了1902.7億美元的歷史突破，可以說距離兩國元首確立的2000億美元目標僅一步之遙。

其次，合作領域持續拓展。2022年，中國對俄出口機電產品同比增長9％，高新技術產品增長51％，汽車及零組件增長45％。能源貿易在雙邊貿易中的壓艙石作用進一步凸顯，俄羅斯是中國石油、天然氣、煤炭主要進口來源國。本幣結算比重持續增長，越來越多企業傾向使用人民幣和盧布簽訂貿易合約，莫交所人民幣／盧布交易量激增，俄銀行廣泛開展人民幣業務。雙方還積極打造5G、跨境電商、數位經濟、生物醫藥、綠色低碳等新的增長點。

再次，地方合作不斷深化。中俄「東北-遠東」「長江-伏爾加河」等合作機制高效運轉，合作地域範圍不斷拓展。兩國已建立百餘對友好城市，有關地方和企業積極參加進博會、廣交會、東方經濟論壇、聖彼得堡國際經濟論壇等大型展會活動，深入對接合作需求，充分釋放合作潛力。

展望2023年，今年前兩個月中俄貿易增長勢頭依然迅猛，雙邊貿易額達336.9億美元，同比增長25.9％，成功實現「開門紅」，再次表明中俄經貿合作基本盤依然穩固。

張漢暉強調，十年來，中俄成功走出了一條大國戰略互信、鄰里友好的相處之道，兩國關係從不針對第三方，也不受第三方干擾，更不接受第三方的脅迫。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中俄兩國始終堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅持不懈促進世界多極化和國際關係民主化，始終宣導和踐行真正的多邊主義，反對任何形式的單邊和霸凌行徑，堅定維護各自國家的主權、安全和發展利益，為紛繁複雜的國際形勢注入更多穩定性和正能量，為推動構建人類命運共同體彰顯負責任大國的擔當。