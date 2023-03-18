藝人陳為民分享，當年要結婚的時候，和當時的老婆交往了4-5年左右，約好拍婚紗照的日子以後，女生先到現場弄妝髮，而他則稍微晚到一點，沒想到一到現場卻發現老婆原本柔順的長直髮，變成一頭大波浪捲，讓他當場崩潰轉身就走，完全無法接受老婆的新造型。

陳為民在節目《11點熱吵店》上分享，他和當時的老婆結婚的時候，兩人興高采烈的挑選了婚紗與拍照的風格，好不容易到了拍婚紗照那天，由於女生要化妝做造型，因此需要提前到現場準備，男生則可以晚一點到，沒想到就因為這樣出大事了。

陳為民表示，他到拍攝現場的時候，發現老婆坐在梳妝台前面，原本柔順的長髮，燙成了浪漫的大波浪捲，讓他看到以後大抓狂，因為他覺得他就是喜歡老婆原本的樣子，結果對方卻突然在拍婚紗的時候大改造型，讓他完全沒有辦法接受，當場甩門離開。

現場來賓聽了一片譁然，陳為民則解釋說，其實直髮和捲髮都很好，但他認為頭髮代表著一個人的個性，因此不喜歡對方突然就大做改變。