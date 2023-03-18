日本武士隊在17日抵達了4強及冠軍賽舉辦地美國邁阿密，二刀流球星大谷翔平戴著捷克隊帽子現身機場，讓捷克投手薩托利亞（Ondrej Satoria）相當驚喜，「大谷先生，你是最棒的！」並加上致敬、榮譽2個主題標籤，捷克棒球協會也發文讚嘆：「大谷翔平隨手戴上捷克隊帽子，太榮幸了！」

11日對陣日本的比賽，薩托利亞代表捷克擔任先發投手，雖然留下3局被敲5安失3分吞敗，但卻以僅130公里出頭的均速投出4次三振，不但連續解決大谷翔平2次，還讓他吞下3球三振，大谷翔平也賽後罕見在IG發出限時動態，向遠道而來的捷克代表隊致敬。

雖然捷克在小組賽中遭到淘汰，不過他們戰績確定贏過中國大陸隊，下屆WBC確定直接晉級會內賽，而捷克隊在回國之前，薩托利亞再度參訪東京巨蛋，特地參觀了日本代表隊休息室，還送給大谷翔平一件帶有全隊親筆簽名的國家隊球衣，並留下合照加深了彼此友誼。

日本4強賽的對手將會是波多黎各及墨西哥的勝方，預計再次推出小組賽有著出色發揮的佐佐木朗希擔任先發，11日他面對捷克，投3.2局送出8次三振，被敲2安失1非自責分拿下勝投，成為了日本在WBC賽會中最年輕的勝利投手。