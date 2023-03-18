大陸央視新聞用戶端報導，為確保全面註冊制相關業務的順利開展，上交所、深交所聯合中國結算、中證金融等，於3月18日首次全網測試。對全面實行股票發行註冊制，具有里程碑意義。

報導稱，全面註冊制相關業務全網測試主要是通過模擬滬深交易所股票及存託憑證交易、非交易等業務的委託申報、成交回報、行情接收、清算交收和投資者適當性管理、市場化轉融通等業務處理過程，檢驗市場參與各方技術系統的正確性。

測試包括全面實行股票發行註冊制改革的一些具體內容，比如：主機板註冊制股票、主機板存託憑證IPO發行、上市、交易、非交易等業務的委託申報、成交回報、行情接收與展示、清算交收等業務處理等。

中國證監會2月17日正式發布實施全面實行註冊制相關制度規則，證券交易所等配套制度規則也同步發布實施。

發布的相關制度規則主要內容有精簡優化發行上市條件、完善審核註冊程序、優化發行承銷、完善上市公司重大資產重組制度、強化監管執法和投資者保護。健全覆蓋發行、上市、再融資、併購重組、退市、監管執法等各環節全流程監督制約機制。註冊制推廣到全市場和各類公開發行股票行為，在中國資本市場改革發展進程中具有里程碑意義。