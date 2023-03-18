韓國人氣女團BLACKPINK今(18日)將撲台於高雄國家體育場舉行兩場演唱會，有別於4年前來台的討論度，這回從公布來台演出到搶票都話題十足，還傳出黃牛票被炒到數十萬，可見4人身價已不能同日而語。近日，則有新聞傳出，有媽媽為了經濟考量偷偷賣掉女兒得到的BLACKPINK三張門票，消息一出引發討論，歌手謝和弦則笑回：「可以把媽媽的房間燒掉，哈們」。

BLACKPINK這回來台從門票、住宿、周邊販售、旅遊景點等處處都是商機，雖然主辦單位和警方已經呼籲民眾不要買來路不明的黃牛票，但仍無法止住粉絲想看偶像的心情。據《三立新聞》報導，近日有位媽媽在臉書社團發文，表示老公愛女心切買了三張BLACKPINK黃牛票，但她覺得不妥，「我想壞人由我來做，有人需要請私訊」。

有母親偷偷賣掉女兒的BLACKPINK門票，謝和弦笑說可以去燒掉媽媽房間。（圖／中時資料照片）

該名母親更表示，三張門票連同高鐵車票都原價轉讓，「只限到明天晚上，過了明晚媽媽理智一起斷線」，有網友好奇問該名母親為何要賣票？發文人則回答：「因為我買了更貴的東西，理智線沒斷經濟考量」，結果引來網友怒火，消息傳到臉書專頁「高雄點 Kaohsiung.」，則掀起更多討論。

對此，有人想到《黑暗榮耀》的劇情，笑說韓劇演的果然都是真的，「想到文同珢的媽媽，雖然還是差很多」、「同垠媽比較可惡還是這位！？安堆（不行）」、「黑暗榮耀裡面演的媽媽都是真的，不管是媽媽買的票，還是小孩自己買的，這種怨念是消散不去的。包括未經同意賣玩具賣動漫周邊甚至是丟掉，都是不尊重別人的畜生行為」，柳丁哥哥回說：「伯母，那個票真的真的很珍貴………」，高雄市政府警察局回應：「還有用演唱會門票名義詐騙，也很令人生氣」，謝和弦則打趣給意見：「可以把媽媽的房間燒掉」，但他強調只是引用劇情，不是真的鼓勵犯法，其他人也說：「是說票是爸爸買的，應該不只女兒記恨，夫妻之間價值觀和金錢使用有極大落差也是要家庭革命的吧！」