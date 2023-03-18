Literally the farthest thing from the truth. It’s sad y’all even doing this. — Mychal Johnson (@mycoool_) March 17, 2023

勇士先發前鋒威金斯用「私人因素」為由，包含18日作客出戰老鷹在內，目前已經連續14場比賽缺席，由於勇士內部始終對於他缺席真正原因採取保密態度，也讓外界謠言越傳越離譜，威金斯老婆麥可強生終於看不下去發推痛批，「這些謠言完全不真實，你們說出這些話很可悲！」

自從2月14日打完與巫師比賽，威金斯就從未上場打過球，各式各樣的謠言也跟著出爐，讓勇士內部更加軍心不穩，其中最誇張的謠言，還是傳出威金斯跟史蒂芬柯瑞母親發生不倫戀，甚至造成柯瑞母親懷孕，威金斯妻子麥可強生也計畫跟他離婚的誇張謠言。

會有這種謠言出現的主因，在於麥可強生之前突然清光自己跟威金斯的互動照片，但在先前威金斯生日之際，她仍分享勇士官推慶生訊息，且在最近社群媒體動態看起來相當正常，只是忍受不了太多離譜傳言，17日更發推嗆聲，「網路真的是相當病態的地方！」

身為衛冕軍的勇士，本季除了戰績始終無法穩定保持在西區前6以內，客場戰績更是相當低迷，關鍵就在球隊內部出現太多「雜音」，包含威金斯突然無故缺陣、卓雷蒙格林與普爾爆發衝突、跟拓荒者交易換回小培頓卻有傷在身等等，看來勇士本季想要完成衛冕難度很高。