新華社18日報導，中國工程院院士在香港建立的首個院士專家工作站17日正式揭牌。該院士工作站由中國建築國際集團有限公司與中國工程院院士陳湘生合作成立，將為香港建築業引入國家級前沿科研成果，促進粵港澳大灣區人才交流，為大灣區建設發展貢獻力量。

香港特別行政區署理行政長官陳國基在揭牌儀式上表示，院士工作站在香港建立，與香港創科未來發展方向相輔相成，對於促進香港與大陸在工程、科技等領域的融合發展，具有開創性和標誌性意義。

陳湘生致詞表示，在香港建立院士工作站是回應號召，力爭在關鍵技術領域實現更大突破，為香港民生改善、經濟發展向好貢獻智慧，為香港建築行業轉型升級貢獻力量。

中國建築集團有限公司董事長鄭學選致詞指出，院士工作站立足服務粵港澳大灣區建設，依託香港的獨特優勢，集聚創新資源，著力攻堅基礎設施、智慧建造、建築工業化領域的關鍵核心技術，助力香港加快建設具有全球影響力的國際創新科技中心。

據瞭解，工作站將聚焦綠色低碳發展及智慧建造等關鍵技術領域，加快重大工程技術攻堅，促進深港融合、科技興港，引領建築行業科技變革。未來工作站將與香港學術界和建築業界繼續保持交流合作，在綠色和低碳建築等課題上積極推動香港建築業邁向工業化和智慧化，支持香港建築行業的轉型升級。

香港中聯辦副主任尹宗華出席活動並為院士工作站揭牌。

陳湘生日前受訪表示，希望將院士專家工作站打造成為科研成果轉化輸出平台、科技創新雙向交流平台，推動粵港澳大灣區交通一體化，提升香港居民的幸福感、獲得感、歸屬感。

「交通一體化是頭等大事。目前交通領域仍然存在制約粵港澳大灣區經濟發展、滿足民生需求的障礙。」陳湘生說，首先要從物理意義上把時空縮短，盡可能地實現基礎設施連接一體化，讓深港兩地能夠快速互動，使人流、物流、資訊流更加暢通，從而促進互相理解，形成文化認同。