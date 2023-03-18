南韓人氣女團BLACKPINK將於今明2天在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦2場演唱會，吸引共9萬人朝聖，因為演唱會門票一票難求，黃牛們更抓住機會，趁機喊出天價，更有不肖份子以「轉讓門票」名義詐財。有「地表最強奶媽」之稱的網美謝薇安，近日就不慎遭詐近20萬元，氣得她在直播中「如果在法院遇到他，我一定會打他！」。

「地表最強奶媽」搶看BLACKPINK遭詐20萬，怒轟：法院遇到一定打他。(翻攝臉書謝薇安 - Vivian)

謝薇安日前在IG限時動態發文指出，一名游姓男子自稱是自己的紛絲主動私訊她，因為個人因素必須轉讓門票，詢問她是否有購買意願，因為謝薇安非常喜歡BLACKPINK，所以立刻轉帳購票，先後匯款將近20萬元，不料卻遲遲等不到票券序號，才驚覺自己遭到詐騙。

更可惡的是，游男還拿著和她的對話取信其他網友，更有網友指出，游男過去就曾多次利用藝人演唱會門票轉讓的名義進行詐騙，初估不法獲利金額高達近百萬餘元，現在被害人也群起向警方報案。

謝薇安昨（17）日晚間在直播中表示，游男的詐騙行為被揭穿後，事後態度非常擺爛，「他（游男）可能已經是慣犯了，所以他也覺得隨便啦、無所謂」。而她也認為自己已經給對方很多機會，重點是對方還拿自己的名義去騙人，讓她怒轟「他會不會還我錢，這都無所謂，我現在只覺得，如果我在法院遇到他，我一定會打他」。

謝薇安也透露，有受害者實際找到游男住家地址及游男母親，希望游母能說服兒子還錢，沒想到對方卻說「我們都已經是單親了，可以不要為難我們嗎？」，讓她聽了一臉問號，傻眼表示「難道單親就可以騙人嗎？」。

謝薇安指出，目前遭到游男詐騙的受害者們，除了報警外也成立自救會，她也希望能找出更多受害者、更多游男詐騙的證據，「希望讓檢察官、法官在審判時判知道他不是第一次犯罪」，現在對於謝薇安來說，索不索賠已經不是重點，「我是希望這個人必須為他的犯罪行為負責」。