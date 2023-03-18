睡眠對人體健康相當重要，睡眠不足會增加罹患心臟病風險，且讓食慾增加，造成肥胖。營養師薛曉晶提醒，擁有良好的睡眠習慣，不僅有助於提高身體免疫力、增強注意力和記憶力，還能預防肥胖和其他代謝疾病的發生。維持正常的睡眠時數，保證睡眠品質，是預防肥胖和促進健康的重要手段。

薛曉晶在臉書發文，近期的研究指出，全球肥胖的患病率已經翻了一倍。許多研究顯示，睡眠異常（包含睡眠的時數及睡眠品質）是肥胖發展的新危險因素。根據台灣睡眠醫學學會的調查發現，全台慢性失眠症盛行率為10.7％。

睡眠時間少於6小時，心臟病風險多20％。薛曉晶指出，《美國心臟協會》2022年發布研究，更新保護心臟健康的7項主要建議，首次納入「睡眠品質和時數」為單獨風險因子，明確提醒睡眠時間會影響心血管健康。研究中指出，每日睡眠時間，成人建議為7至9小時，5歲以下兒童10至16小時；6至12歲兒童為9至12小時；13至18歲青少年則是8至10小時。

每天連續睡眠時間長短會影響整體健康，在深層睡眠期，身體會進入深度修復，是維持生理與精神健康的重要途徑。如果無法進入深度睡眠期，可能增加高血壓、高血糖甚至心臟衰竭的機率。與睡眠時間6至9小時的人相比，睡眠時間少於6個小時的人罹患心臟病風險高出20％。

另外，睡眠不足會影響食慾。短時間的睡眠對營養攝入和代謝健康有負面影響，包括總能量和脂肪攝入增加，晚上攝入碳水化合物的零食增加。一項最新的臨床試驗發現，增加睡眠時間可以降低肥胖風險。若將睡眠時間從6.5小時增加至8.5小時，可以降低熱量攝入。

薛曉晶指出，睡眠不足已被證實會導致代謝和內分泌的改變，包括葡萄糖耐受性下降、胰島素敏感性下降、晚上皮質醇濃度升高、胃食道素水平升高、瘦素水平下降，以及飢餓和食慾增加。研究發現，睡眠限制組一天的熱量攝取增加了559大卡；對照組則減少了118大卡。睡眠時間一晚增加1.2小時，熱量攝入可減少270大卡。

薛曉晶提醒，若經常感到睡眠不足可以試著改善，例如設定固定的睡眠時間、創造適合睡眠的環境、減少過多刺激。在日常生活中，注意睡眠健康，是維持身體健康的重要因素之一。