因民進黨籍前新竹市長林智堅與行政院副院長鄭文燦台大國發所碩專班論文涉抄襲，對台大校譽造成重創，校方昨(17)日在教務會議通過，112學年度起入學學生的畢業證書須加註「在職專班」字樣，引發在職班學生不滿。對此，前高雄市副市長葉匡時今（18）日表示，在職專班的學生若有好好學習，應該為此感到光榮，而網友則加碼建議，還要再加註1資訊。

葉匡時提到，自己不太能理解，為何畢業加註「在職專班」會影響學生權益，難道「在職專班」的水準比較差，因此會讓學生在就職就業方面受到不利的影響？但如果真的是如此，那是否更應該加註「在職專班」，以免混淆就業市場的資訊。

葉匡時還指出，如果應徵工作的人，刻意不讓業主知道他是在職專班或全職生，此舉是否也影響到業主的權益呢？他提到，過去認識很多台大或中山的EMBA畢業生，不少人都很驕傲地在他們名片上印出「台大EMBA」「中山EMBA」，並不怕讓人知道他們是在職專班畢業生，因為能夠在職時還努力求學是勵志的體現，是令人尊敬的行為。

此外，葉匡時也表示，在職專班的學生如果真有好好學習，應該為自己感到光榮驕傲，光明正大地告訴大家，「我是在職專班生」，而不是企圖魚目混珠吧。至於最近發生一些碩士論文抄襲等不名譽的事件，其實不限於在職專班，全職生班應該也有吧？

對於碩士論文抄襲該怎麼解決，一名網友說，「建議應該要加註指導教授和口試委員的名字，如此應可阻卻鬼混和提供公版的指導教授。」高明的解決辦法讓葉匡時馬上回應，「good idea」。不過也有人留言，「畢業時去應徵工作，HR（人資）電話中就問我是一般生還是在職生畢業」、「政府本末倒置，在職專班和碩博士論文抄襲有何關聯性？」