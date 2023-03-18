國際刑事法庭對俄羅斯總統普丁發出逮捕令

俄羅斯總統普丁下令侵略烏克蘭，導致數以十萬計民眾喪生，並拆散無數家庭，但如今面對國際刑事法庭對他發出逮捕令，卻怒氣沖沖地譴責，相關決定「離譜」。

據《每日郵報》（Daily Mail）17日報導，國際刑事法庭指控普丁綁架烏克蘭孩童，將他們送給俄羅斯家庭收養，犯下戰爭罪。不過，克宮卻痛批，國際刑事法庭對普丁發出逮捕令「離譜，並令人無法接受」。相對的，烏克蘭卻盛讚這決定，並說「正義之輪正在轉動」。

然而，克宮卻堅稱，由於莫斯科並不承認國際刑事法庭的司法管轄權，因此它的任何決定都無效。而俄羅斯調查委員會主席巴斯特金（Alexander Bastrykin）面對國際刑事法庭的決定，則附和普丁親信在全國電視上的評論，提案要為「烏克蘭戰犯」成立「國際法庭」。

國際刑事法庭首席檢察官卡林汗（Karim Khan）說，數以百計烏克蘭孩童被帶到俄羅斯，但他們受戰爭法的「日內瓦第4公約」（Fourth Geneva Convention）所保護。他在聲明中說，發出逮捕令只是「具體的第一步」，而俄羅斯在烏克蘭的其他行為也正在進行調查。

不過，國際刑事法庭庭長霍夫曼斯基（Piotr Hofmanski）坦承，雖然法官發出逮捕令，但將取決於國際社會來執行這些命令，因為他們沒有警力加以執行。