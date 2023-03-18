68歲知名導演李安的母親李楊思莊，今年3月7日過世，3月13日火化，李安和3位手足今（18日）在聯合報頭版刊登訃聞，證實媽媽離世。

李安和導演弟李崗、兩名姊姊李文與李人，18日在聯合報頭版刊登訃聞，指出：「我們親愛的母親李楊思莊已於民國112年3月7日安詳告別幸福人生。享耆壽97歲，並於3月13日圓滿火化，親友隔日於台南老家以簡約基督教儀式追思。特此敬告諸親友。」

李安求學時代便認知對讀書沒興趣，懷抱著導演夢，進入國立臺灣藝術專科學校影劇科就讀，畢業後又到美國攻讀伊利諾大學香檳分校戲劇系，苦熬多年才嶄露頭角，執導的《臥虎藏龍》獲奧斯卡4獎，也以《斷背山》、《少年Pi的奇幻漂流》榮獲2次奧斯卡最佳導演，是首位拿下該獎項的亞洲導演，也是至今唯一兩度獲得該獎項的亞洲導演。

李安的母親李楊思莊當時從電視機上看頒獎典禮轉播時，感性地說：「李安這輩子對國家有貢獻了。」臉上盡是驕傲。她回憶李安小時候就對電影感到好奇，希望台灣電影能更進步，她當時隨口跟李安說：「等你將來去做吧！」想不到成年的李安真的成為奧斯卡大導演，李楊思莊欣慰地說：「他可能把這句話記在心上。」