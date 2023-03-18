國防部後備指揮部歷年均會在各縣市舉辦「後備軍人運動大會暨人才召募活動」，堪稱是全台後備軍人年度盛會。但2018年起因疫情停辦至今，後備指揮部決定今年5月起恢復舉辦，離譜的是，後指部因未編列年度預算，強制要求各地後備軍官及服務員向各地後備幹部募款，引起後備幹部反彈痛批，「沒錢就不要辦，這是國家要做的事，怎麼反過來把我們當提款機」。

據了解，後備指揮部肩負後備軍人動員訓練與召募大任，目前已要擴編15個後備旅，並成立三個召訓中心，但因召募人數不足已讓各縣市後備指揮部幹部焦頭爛額。

未料後備指揮部眼見疫情漸緩，為了加強召募能量，決議恢復已4年未舉辦的各縣市後備軍人運動大會，但卻在沒有編列相關預算下，仍要強行舉辦。

據了解，舉辦一場後備軍人運動大會，一場經費約在百萬上下，過去後備指揮部都有編列預算，各縣市政府也會給予少數補助，不足部分才會由後備幹部自掏腰包捐助。

但是後備指揮部在今年完全沒預算下，仍要求有縣市政府補助的縣市，恢復舉辦運動會。經費則向後備幹部們募集，為此各縣市基層人員，在拜託後備幹部捐款時，頻遭受痛罵「將他們當成提款機」。

後備幹部指出，這個活動也沒有急到非辦不可，既然沒經費，就別打腫臉充胖子硬要舉辦，這是國家要做的事，怎麼反過頭來要民間人士出錢，完全不符合體制與規定。

各縣市後備指揮部軍官及服務員，也必須承受著極大壓力，厚著臉皮低聲下氣向民間後備幹部募款，還不時地要被酸，也不禁大嘆我們是堂堂國軍軍人，又不是乞丐，硬逼我們低頭募款辦運動會，真的很無奈。