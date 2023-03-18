氣溫漸漸回暖，各大空調廠商都分別發表了今年的全新機種，隨著各品牌越來越深耕台灣，了解到台灣氣候多變且潮溼，加上在疫情的影響下，民眾也越來越在意家中的空氣品質，因此近年的空調商品除了基本的節能省電功能以外，都會特別強調防霉除菌功能，像今年大金、日立、Panasonic及三菱的新品都具備了該功能，讓空調在不使用的時候也能防霉除溼，以免使用時一直呼吸到從有霉菌的空調中散發出來不健康的空氣。

大金空調全新一對一家用空調新機種「大關X系列」，主打一機多用，防蝕防霉又防疫。（大金提供）

大金空調今年就帶來了品牌一直熱銷的全新一對一家用空調新機種「大關X系列」，不僅顧及到節能省電，2.2kW-9.0KW全系列機型超越一級能效，在室外機更採防蝕藍波處理，避免機體防腐蝕問題，室內機熱交換器也使用DNNS防鏽油處理，讓空調在關機後自動送風吹乾熱交換器，室內機內部自動乾燥以抑制發霉、降低室內機異味發生，達到防霉運轉的功能，配合健康空氣濾網結合了集塵濾網和除臭濾網，訴求吸收清除PM 2.5、家庭異味，過敏性物質，細菌和病毒減少99.9%，加上日本最先進閃流放電技術，以有效分解空氣中有害物質、去除濾網上細菌，配上強力除溼模式，會因應溼度而將風量作改變，除溼量較傳統機型提升18%，可是完整顧及到消費者多方面的考量。

日立冷氣品牌代言人張鈞甯。（石欣蒨攝）

日立冷氣則是帶來了領先業界的側吹三管式冷暖同時型，除了節能、省電、省空間的特色，更能夠同時滿足不同家庭型態、在不同空間的環境需求，還結合雲端技術，推出日立冷氣的雲端APP，能設定溫度、安排運轉時間 ，讓消費者能隨時隨地控制家裡的空氣環境，同時整合了家用空調與商用產品埋入型除溼機、全熱交換器及淨化箱，從「空氣淨化網」概念升級至 「極品空氣淨化網」，強調讓消費者在每次呼吸時，又或是在各種空間，都能夠享受「最極品的空氣」。

Panasonic全新的家用空調頂級RX系列，定價3萬1700元起。（石欣蒨攝）

Panasonic全新家用空調頂級RX系列的遙控器也重新打造，不僅窄長型設計更符合人體工學的握感，更加入了防霉監控按鈕，一按即能開啟24小時防霉功能。（石欣蒨攝）

而Panasonic就推出了家用空調頂級RX系列，主打業界首創24小時防霉監控功能，新增溼度感測器，當溼度60%以上，即會自動釋放業界獨家的nanoe X健康科技，強調每秒可釋放48兆個氫氧(OH)離子、主動分解PM2.5 等有害物質，隨時保持機內乾燥，訴求以nanoe X主動抑菌並開啟送風乾燥，抑制機內達99%的徽菌滋生及異味產生，以達到「開機全室淨化、關機全機防霉」的功能，同時更可分解有害物質，像是能抑制新型冠狀病毒及去除99.9% PM2.5的功能，在乾燥防霉功能上也新增了四種不同時間段的自選行程，包括機內洗淨從結霜、溶解、乾燥、送風一次完成，清潔時同步釋放 nanoe X 與nanoe-G抑菌除臭，而且還有全新符合人體工學手握設計的遙控器，加入了防霉監控按鈕，一按即能開啟24小時防霉功能。

三菱電機以全新「氣場大師」概念詮釋全系列空調家電產品，打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境。（三菱電機提供）

三菱電機就以全新「氣場大師」概念登場，首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，在無法開窗的情況下可達到全室通風換氣，搭配空清循環扇，以及訴求提升病毒、細菌、過敏原等有害物質抑制效果的Plasma Quad Connect（PQC）高效電漿淨化裝置，還有近乎無聲運轉的「靜音大師」家用變頻空調、DC循環電風扇與空清除溼機等商品，將好空氣在室內不斷吹送流動，同時「靜音大師」頂規旗艦款GT系列更搭載「Easy Clean易拆易清設計」，可自行簡易拆清維護外，獨家專利的「DBC奈米複合塗層技術」，不僅能輕鬆維持空調產品清潔，節能省電又能維持高效運轉，更追加大容量10kW機種，以滿足14到17坪的大空間需求。