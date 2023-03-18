上海國際問題研究院公共政策與創新研究所副所長魯傳穎18日在大陸《環球時報》撰文指出，美國白宮當地時間16日表示支持國會正在制定的「限制法案」（RESTRICT Act），將美國制裁延伸到資訊通信技術領域。

有分析認為，限制法案是川普政府簽署的《關於應對TikTok威脅的行政命令》後續，將會給美國政府後續制裁包括TikTok在內的中國數位企業提供法律依據。此前媒體透露，拜登政府要求TikTok的中國擁有者出售股權，否則可能被禁。近來美國圍繞著TikTok的一系列表態和舉措，再次暴露美國為了確保自身的優勢競爭地位，不擇手段、無理打壓別國企業的霸權本質。

魯傳穎表示，在TikTok一事上，美國政府反復在營造一種觀念，就是該應用危害了美國國家安全，損害了美國使用者的數據安全。但是，過去三年，美國政府拿著放大鏡對TikTok進行了360度無死角的「體檢」，也沒有發現什麼蛛絲馬跡。而且，在此期間，為了進一步消除美國的「擔憂」，TikTok宣布在美國投資15億美元建立「德克薩斯計畫」，邀請第三方監督、審查和核實數據安全。可以說，TikTok很好地回應了美國政府和社會的關切，並且為探索數據安全建立了全球標竿。

魯傳穎稱，讓人不禁反問的是，美國政府真的沒有能力維護自身的網路安全了嗎？眾所周知，美國政府不僅擁有全球最強大的網路安全能力，還對全球開展了大規模的網路監聽。在這種情況下，美國政府擁有足夠的能力來發現任何一家在美國營運的數位企業存在的「有害行為」。可見，所謂數據安全、國家安全只是藉口而已。

如果放在美國不斷增加對華科技打壓的情況下，則可以更加清晰地看出美國政府的真實動機。TikTok在短視訊領域的成功離不開領先的演算法和大數據的持續訓練，它在全球市場上的成功更是反映出其在演算法領域的積累比Meta等美國社交媒體平台更勝一籌。而引發美國政府高度警惕和不滿的，正是其表現出來的競爭優勢。實際上，從華為到TikTok，中國企業被美國無底線打壓的主要原因就是美國政府試圖壟斷先進的數位技術。只要相關企業被美國認為有可能影響和打破其主導地位，就會成為被美國政府高度關注的對象，進而上演極限打壓、巧取豪奪的戲碼。

魯傳穎強調，美國這種明顯違反市場規則的惡性競爭做法，害人害己，應該引起廣泛的警惕。首先，美國的做法正在嚴重破壞全球數位貿易規則制定的進程。數據安全、數據跨境是全球數位貿易繁榮的關鍵，中國政府此前提出了《全球數據安全倡議》，聯合國也正在積極推進談判制定「全球數位契約」，各種數位貿易雙邊、多邊協定更是在不斷推進。美國的做法嚴重影響了各國政府以及數位企業對於建立全球數位貿易規則的信心，阻礙數據跨境規則的形成。

其次，美國的做法還會在國際上造成嚴重的負面示範效應。一旦美方堅持在數據安全問題上泛化國家安全概念、濫用國家力量無理打壓別國企業，難保不會引發其他國家的效仿，以後每個國家都可以用類似的理由針對美國的數位企業。美國的數位企業在全球擁有廣泛的市場，並且多次受到了包括歐盟在內的行政處罰，如果美國政府進一步升級制裁，封殺TikTok，其他國家也可能對美國的數位企業採取更加嚴厲的監管舉措。

最後，美國還需要意識到，在當前中美關係的大背景之下，對TikTok採取過激舉措會向中方和國際社會傳遞出什麼樣的訊號。美國對華為的打壓已經激起了中國民眾的廣泛不滿，如果繼續以這樣的方式打壓中國數位企業，無疑將進一步損害兩國關係的民意基礎，影響中美關係的穩定，這對美國的國家利益有害而無益。

魯傳穎指出，總之，如果美國政府真的要以所謂的數據安全為由封殺TikTok，無異於逆歷史潮流而動，最終必將為此吞下苦果。在美國對華競爭以及泛化國家安全思維的影響下，關於TikTok的討論已經摻雜了太多的意識形態、地緣政治因素，使得問題變得越來越無解。還是應該回歸問題本質，以專業方式解決專業問題。