儘管3日湖人曾官宣「小皇帝」詹姆斯因為腳傷至少3周才可回歸，如今來到18日已經過了兩周時間，卻不代表他可望在下周宣告傷癒回歸，根據《The Athletic》記者布哈爆料，詹皇恐怕最快要等到例行賽最後1周，也就是大約4月3日才有可能上場比賽。

「根據我收到的線報，詹姆斯距離重回賽場的時間還早，」《ESPN》資深記者溫霍斯特表示，「我知道大家都在說3周這個時間點，但我認為所謂的3周，是非常清楚的官方重新評估的時間，並非代表詹姆斯能在3周之後直接宣告回歸。」

畢竟目前詹姆斯已經脫掉先前穿的保護靴，且在賽前暖身開始上場做出投籃、運球、上籃等動作，確實看起來復原速度相當驚人，不過當前他還只能原地跳投，湖人後衛薛洛德雖然自爆清楚詹皇回歸時間，卻語帶保留表示，「德國醫生是很棒的，我所能說就是這些。」

只是目前戰績34勝36敗、位居西區第9尷尬位置的湖人，確實很需要詹姆斯趕緊傷癒歸隊，尤其是前役湖人刻意輪休安東尼戴維斯，卻遭火箭爆冷擊敗，對湖人來說很傷，接下來只能希望擁有「生化身體」的詹姆斯，可以提前一點時間宣告回歸。