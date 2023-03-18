國民黨在去年九合一大選迎來久違的勝利，未料近日卻因選策會名單不僅引發黨內不滿，也恐再度失去民意。對此，國民黨台北市議員楊植斗認為，國民黨想勝選就得為人民找到「團結的理由」，先有理念才有為其戰鬥的路線。對於拿「下架民進黨」當目標，國民黨夠不夠團結以達成政黨輪替的效果？「我深深懷疑且愈來愈悲觀」。

楊植斗昨(17)日在臉書指出，「團結」兩個字說來容易做來難，如果拿「下架民進黨」當目標，夠不夠團結到足夠選票，達成政黨輪替的效果？「我深深懷疑且愈來愈悲觀」。

楊植斗認為，國民黨想勝選，得為人民找到「團結的理由」，給年輕一輩使命感，提出國際地位、兩岸互動、教育環境、供水發電的相關論述，為下一代努力。楊植斗強調，先有理念，才有為其戰鬥的路線。

對於國民黨設很多選舉的組織以及會報，楊植斗直言，不如讓黨員、公職趁此機會，決定國民黨未來的路線。楊植斗說民進黨的前車之鑑就擺在那，一個沒有理念的政黨註定為禍百姓，他相信人民也不想要投給沒有靈魂的國民黨。

楊植斗也在留言區補充說到，他認為路線比總統候選人更重要，定了路線再提出和路線最契合的候選人，才能收事半功倍之效。他說最怕國民黨定調後，來了個人設完全不一樣的人當主帥，「上下不同心。敗相就先露」。