根據國民健康署統計，國內每10名新生兒就有1名是早產兒，國泰綜合醫院多年來重視孕產兒安全，透過擬真情境模擬救護流程、跨領域組成新生兒外接轉診團隊，分別榮獲2022年醫策會國家醫療品質獎擬真情境類產兒組金獎，並以「COVID-19疫情期間重症新生兒的外接轉診服務」，榮獲主題類銀獎。

國泰醫院表示，疫情期間一名在附近診所出生的早產兒，發生低溫、低血糖、呼吸費力、血色素低下等狀況，為縮短搶救時間，外接團隊先請診所完成病人COVID-19 PCR，到場評估病患狀況後，於抵院前通知備血，把這名病人的外接轉診時間縮短至70分鐘。

國泰醫院小兒科主任沈仲敏指出，患者到院後診斷為「胎兒母體輸血症」，即病人9成以上血液倒輸回流母體，發生率約萬分之三，若未及時搶救，死亡率高達6成以上，就算存活也會有後遺症。經醫療團隊專業判斷同時搶救得宜，這名新生兒出院2周內回診檢查，肝腎功能及腦部超音波都正常。

國泰醫院重症新生兒外接團隊在小兒科醫師謝武勳、新生兒加護病房主任洪依利帶領下，榮獲醫策會國家醫療品質獎（NHQA）主題類銀獎。孕產兒安全是近2年來國家政策關注的病安工作目標，國泰醫院以全方位的整合照護模式優化院際外接轉送流程，造福需要救治的早產兒與產婦，努力守護母嬰健康。