韓國啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee），昨(17日)宣布加盟樂天桃猿旗下的Rakuten Girls（樂天女孩），成為南韓首位進軍海外的啦啦隊女神，IG擁有60萬粉絲，個人YouTube頻道也超過20萬人追蹤，不難看出人氣有多旺，如今有網友貼出一則影片，短短時間吸引百萬人瀏覽，足以見得李多慧為何能引起如此大的關注。

有鄉民在PTT以「李多慧到底是有多頂，有多會的的八卦？」為題發文，接著指出： 「一位韓國藝人，棒球主體是棒球，啦啦隊算是輔助，我當然也喜歡啦啦隊，但是一個韓國啦啦隊李多慧，為何能造成台灣這麼大的關注?李多慧到底有多會?有沒有韓國李多慧這方面的八卦?」對此，眾人紛紛回應： 「很會跳，舞技比台灣啦啦隊強很多」 、「超會跳，一看就知道差距程度 神妹」 、「強到太有名被解雇，被說棒球才是本質」。

李多慧應援影片。（影片／ CheerS & Sports Youtube）

此外，有鄉民在留言串貼出李多慧在球場上應援的影片，畫面中她身穿紅色上衣搭配黑色小熱褲，在場邊賣力跳著應援曲，她先是背對球迷狂晃性感的電動臀，接著隨著節奏舞動身軀及扭動纖細水蛇腰，傲人上圍更是隨著節拍上下晃動，震撼的視覺效果讓網友眼睛狂吃冰淇淋，短短3分鐘的影片，已經吸引超過百萬觀看人次，足以見她紅不讓的高人氣。

李多慧加入Rakuten Girls後，被問到是否會定居台灣?她表示韓國還有活動，打算台灣韓國兩地來回跑，目前加入韓國職業足球隊「全北現代汽車足球俱樂部」啦啦隊的她，在當地也會用新身分跟粉絲見面。