第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角由女星楊紫瓊奪下，成為首位華裔奧斯卡影后，被外界封為「華人之光」，引發全球關注。不過香港影帝黃秋生則表示不能理解，更強調「很怪異」，掀起大批網友熱議。

楊紫瓊出道至今40年，從香港武打明星輾轉到好萊塢發展，終於憑藉《媽的多重宇宙》獲得奧斯卡最佳女主角，成為首位華裔影后，也是奧斯卡在2001年後，又一位非白人演員封后，更被外界譽為「華人之光」。

黃秋生在臉書逆風發言，獲萬名網友認同。（圖/臉書 黃秋生 Anthony Perry）

對此，黃秋生15日在臉書上表示不能理解，指出「若一個黑人拿了奧斯卡，一堆黑人出來說是黑人之光，我們會覺得很怪異，因為關黑白什麼事？演得好就贏了。但換做華人，歡呼華人之光就順理成章，好像演得好，但你是華人就不應該享有這一切。」他則強調，如果是「光」，只要有機會、有能力、有演技，只要懂得英文，未來絕對能大放異彩。

貼文一出，發人深省的內容立刻吸引破萬名網友按讚，「講得好…我太喜歡你講得有道理」、「電影中演員的演技讓影迷產生共鳴，感受到演員角色的情緒變化和情感，這些演員都是電影之光」、「講得太好，識英雄重英雄」，也有網友留言表示，「之後就換秋生哥了」。