Kinisenayan 為排灣族語「祝福」的意思，星空音樂會邀請屏東境內部落優秀的藝文團體所籌辦的大型音樂展演活動，於3月18、19日透過多元化的在地原民表演藝術傳達深厚的文化底蘊，搭配極具族群特色的地磨兒藝術公園為活動主要場地，以「生命舞臺、祖靈柱和灶」結合周邊山林、天空、夜景形成開闊的天然華麗舞台，讓遊客盡情徜徉在浪漫美麗的山間夜空下，感受部落優美動人的歌舞藝術。

Kinisenayan是排灣族語「祝福」的之意，以歌聲傳達無限祝福。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

活動首日3月18日(星期六)下午17點30分正式開始，邀請地磨兒青年會、羽・擊舞藝術、蔡清安、娜麓灣樂舞劇團、扶桑花等台灣知名藝文表演團隊，透過傳統舞蹈、音樂劇、古謠等藝術，演出呈現魯凱族、排灣族的原民文化，在遍佈排灣族文化藝術的場域內，展演原民音樂與舞蹈，讓參與的民眾五感全開感受原民文化，也透過星空音樂會了解更多原住民族藝文團體的實力與現況。

為期兩日的音樂演出，卡司嘉賓雲集。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

第二天活動3月19日(星期日)於下午14點到17點間，邀請在地青年樂團輪番獻唱，演出陣容包含三十而立樂團、莎曼森樂團及李科慰等，期望透過優美的歌聲延續首日音樂會的感動。 現場除了在地藝文團體演出之外，也邀請許多在地特色商家，共同打造充滿原味的風味饗宴！包含主打魯凱風格的「魯魯灣」餐廳、在地鳳梨小農「小山巷四號」、排灣手紋文創與體驗「排灣紋繣故事館」等，歡迎邀請親人、好友前來體驗。

茂林國家風景區管理處處長柯建興表示，去年星空音樂會引起熱烈迴響，希望能夠透過部落珍貴的藝文產業，傳遞原民族群文化，讓民眾更加瞭解原民文化傳承的重要性，一方面也能成功打造地方指標性的年度活動，透過歌舞展演傳遞傳統藝術的精隨，進而帶動地方產業發展與經濟活絡。

欲知更多「Kinisenayan星空音樂會」活動詳情，請上交通部觀光局茂林國家風景區管理處官方網站或上茂管處Facebook粉絲專頁「Fun心遊茂林」獲得相關活動的第一手資訊！

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