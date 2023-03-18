信報引述何小鵬表示，小鵬已制定明確執行路線圖，將透過平台模塊化及大量技術創新，以推進其降本戰略，未來研發方向亦會以性能及功能優先。
集團預計，明年自動駕駛成本將年減50％，包括動力系統在內的硬體系統，成本亦將降低25％。各項優化成本的措施，預料於未來數個月，尤其是下半年明顯體現。
何小鵬指出，隨著集團於管理上快速調整、產品組合上進行升級，以及集團本身在行銷體系上的能力，有很大信心銷量自今年第三季開始，年增及季增幅有望躍進，且較大比例高於行業增速。
小鵬汽車舉行業績後分析員會議，董事長兼執行長何小鵬指出，面對行業競爭，除了要實現領先的自動駕駛及提高效率外，亦要有超強成本控制能力。集團首位戰略目標是在軟體與硬體上均取得優勢，且願意犧牲短期銷量，以獲取中長線成功。
信報引述何小鵬表示，小鵬已制定明確執行路線圖，將透過平台模塊化及大量技術創新，以推進其降本戰略，未來研發方向亦會以性能及功能優先。
集團預計，明年自動駕駛成本將年減50％，包括動力系統在內的硬體系統，成本亦將降低25％。各項優化成本的措施，預料於未來數個月，尤其是下半年明顯體現。
何小鵬指出，隨著集團於管理上快速調整、產品組合上進行升級，以及集團本身在行銷體系上的能力，有很大信心銷量自今年第三季開始，年增及季增幅有望躍進，且較大比例高於行業增速。
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