信報引述何小鵬表示，小鵬已制定明確執行路線圖，將透過平台模塊化及大量技術創新，以推進其降本戰略，未來研發方向亦會以性能及功能優先。

集團預計，明年自動駕駛成本將年減50％，包括動力系統在內的硬體系統，成本亦將降低25％。各項優化成本的措施，預料於未來數個月，尤其是下半年明顯體現。

何小鵬指出，隨著集團於管理上快速調整、產品組合上進行升級，以及集團本身在行銷體系上的能力，有很大信心銷量自今年第三季開始，年增及季增幅有望躍進，且較大比例高於行業增速。