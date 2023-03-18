劉丞領有國際網球教練執照。（艾迪昇傳播提供）

劉丞從小學開始訓練網球。（艾迪昇傳播提供）

劉丞兒時在網球場上拚勁十足。（艾迪昇傳播提供）

演藝圈新人劉丞高大英挺，入行沒多久就累積不少電影經驗，除了演員本業，他還是領有國際證照的網球教練，帥氣的外貌被不少粉絲、學生誇讚「網球王子」，但他卻語出驚人，透露3歲起努力學習網球，一路走來並非容易，甚至直到小學才意識到世界上還有其他運動的存在，彷彿從出生開始就注定與網球結下不解之緣。

回憶小時候辛苦練球畫面，劉丞笑著說：「小時候就好動，剛好消耗體力。」打從3歲能握緊球拍，他每天就得花時間訓練網球，甚至晚上睡前也不例外。而到了4歲，開始上球場，進行更專業的訓練。7歲那年，他進入一支網球專業隊伍，就此展開對網球更深一層的學習，「我記得那天早上，爸爸牽我的手，就直接到了台灣網球名校中山國小報到了」。

難以想像7歲小學生，每天的網球訓練自早上6點開始進行2小時，下午2點到6點則是第二場訓練，晚上再加碼體能鍛鍊，假日還有國手父親特別安排的訓練課程。他當年背著和身高幾乎同高的球袋來回奔波，天天沒有選擇的練習，每年只有農曆年才能喘口氣，直到小學六年級叛逆期，劉丞懷疑起對網球的熱愛，曾動念放棄網球，轉向其他運動或興趣，但最終仍選擇了堅持下去。

從小網球場鍛鍊出的堅毅精神，對劉丞在演藝圈闖蕩更具抗壓能力，他曾在喪屍片中飾演被感染的僵屍，滿臉全身都是特殊化妝與人工血漿，由於拍攝鏡位複雜以及封閉性的昏暗環境，他得蹲坐在全暗的角落，等待攝影師與導演討論動線，往往一整天都看不到陽光、一整天都說不到一句話，儘管如此他仍甘之如飴，為了全力衝刺事業，除了上表演班磨練演技，他還報名功夫武術訓練，期許能在演藝圈伸展拳腳。