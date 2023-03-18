Brandon Nimmo limps off the field after an awkward slide into second base: pic.twitter.com/2tiyghvC1o — SNY (@SNYtv) March 17, 2023

大都會新賽季力求隊史第3冠，但例行賽還沒開打卻接連遭逢傷兵困擾，18日交手馬林魚的熱身賽，才剛與球隊簽下長約的尼莫（Brandon Nimmo），在一次滑向二壘的過程中傷了右腳踝，隨後在教練團的攙扶下退場。

第4局大都會打出5分大局，擔綱開路先鋒的尼莫在該局靠著滿壘獲得保送進帳1分打點，接著曼迪克（Danny Mendick）打出游擊滾地球造成雙殺，不過跑向二壘後的尼莫卻因右腳踝受傷而跪在地上，最後在總教練修瓦特（Buck Showalter）及訓練員的幫助之下走下球場，但最後主審認定馬林魚捕手斯托林斯（Jacob Stallings）妨礙打擊，因此雙殺並未成立，大都會再次形成滿壘局面，由羅卡斯楚（Tim Locastro）接替尼莫擔任二壘跑者。

代表波多黎各參加經典賽的大都會守護神迪亞茲（Edwin Diaz），日前迎戰強敵多明尼加負責收尾工作，送出三上三下幫助球隊晉級淘汰賽，不過迪亞茲在賽後疑似因慶祝過頭造成右膝髕骨肌腱撕裂，不僅無緣接下來的經典賽，可能也將錯過今年整季例行賽，迪亞茲的悲劇才過沒多久，卻又發生尼莫受傷退場的憾事。

尼莫在2017年代表義大利參加經典賽，回到大都會後碰上腿筋拉傷，該季只出賽69場比賽，去年他與球團簽下8年1.62億美元（約新台幣49億5953萬美元）長約，休賽季也婉拒義大利經典賽代表隊的邀約，部分原因就是為了保持健康迎接新賽季。