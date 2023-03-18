從《大學生了沒》出道的女星蘿莉塔（李晨菲）最近接連宣布答應求婚和懷孕，近期她上節目談顧寶明遺產風波，對於男人有多妻容易引發糾紛一事心有戚戚焉，她回憶爸爸是台商，小時候常不在他們身邊，後來她長大才知道爸爸在當地包二奶，在父親告別式上，蘿莉塔致詞時還爆走點名「有位野女人破壞她家庭」。

蘿莉塔最近在《新聞挖挖哇》分享，父親因為在大陸工作，大多時間都奔波於兩岸，最長有一年沒回家，原本她覺得爸爸賺錢養家很辛苦，長大才知道爸爸在當地有小三，媽媽發現的契機是有次幫爸爸整理行李時，發現不屬於她的內褲，主持人和來賓則推敲應該是小三故意放進去的，想要宣示主權。

【新聞挖挖哇】顧寶明遺產家醜！結婚3次娶嫩妻身後事雞犬不寧？你留下的這些事！20230316｜來賓：許聖梅、林裕豐、蘿莉塔、周映君、郭德田

蘿莉塔雖然表示當年她沒看到那件內褲，但來賓都猜小三一定是故意挑選特別性感的內褲，甚至是丁字褲，故意想跟蘿莉塔的媽媽宣戰，後來也如小三所願，蘿莉塔父母決定離婚，而蘿莉塔當年完全不知情，知道爸爸和繼母又生了小孩，她也想說：「算了吧，不關我的事」。

之後蘿莉塔父親過世，除戶時她才發現父親跟繼母所生小孩的年份正好與蘿莉塔父母離婚是同一年，這才讓她驚覺原來父親從離婚前就開始偷吃，小三當年還以懷了男寶寶威脅蘿莉塔爸爸必須離婚，種種不堪事蹟曝光，讓蘿莉塔非常生氣，以台灣家屬代表參加父親告別式時，便靈機一動拿著麥克風說有個野女人破壞他們家庭，導致那位「阿姨」氣到差點衝上台打她，而蘿莉塔的爸爸逝世後，在台灣的存款也不翼而飛，蘿莉塔家人猜測應該全是「阿姨」領走，但考量打官司麻煩也只好作罷。