永康分局破獲該色情性交易應召不法集團。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

該應召集團透過網站及通訊軟體招攬客人，張貼小姐爆乳性感照片及性交易服務內容，吸引顧客。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

疫情緩和，國境大門打開，警方發現近期從泰國持觀光簽證來台從事性交易有增加趨勢，台南永康警方接獲情資，掌握應召站集團藏身社區大樓，業者透過張貼小姐爆乳照於網站、通訊軟體攬客，當中「紅牌」1天可接客1、20人，其中有名小姐首日上工就被抓，哀嘆「都還沒賺到錢啊！」

泰籍妙齡女「假觀光真賣淫」爆乳照攬客 永康警破獲應召集團

永康分局破獲該色情性交易應召不法集團，查獲包含黃姓主嫌為首的4名犯嫌、4名20多歲泰國籍小姐與性交易男客2人，並查扣手機、現金、保險套、潤滑液等證物，警詢後，17日依違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法、刑法妨害風化罪移送台南地方檢察署偵辦，並依社會秩序維護法裁處。

永康警方指出，日前接獲情資有應召站集團入侵轄內社區大樓，安置外籍女子於大樓套房從事色情性交易，擴大追查發現該應召集團成員處所及設置性交易地點遍及台南永康區、東區、北區、安南區及新市區等地，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，陸續收網，查獲10人到案。

該應召集團透過網站及通訊軟體招攬客人，張貼小姐爆乳性感照片及性交易服務內容，吸引顧客上門，每次以2500元至3500元不等金額進行全套性交易，其他特殊服務則須額外加價。4名應召女都20多歲且身材姣好，客人應接不暇，「紅牌」1天甚至可接客1、20人。

據了解，持觀光簽證的4名泰國籍女子都是假觀光、真賣淫，一來就開始接客，其中2人已逾居留期限，2名還在居留期限內，其中1人甚至是被逮的前1天才剛踏進台灣。

警方指出，從事不法性交易，無論有無逾期都違反入出國及移民法規定，需要遣返，目前4名泰籍女子已移請移民署收容並等待遣返，黃姓主嫌等4名犯嫌依組織犯罪防制條例、人口販運防制法、刑法妨害風化罪嫌移送偵辦，男客2人則依社會秩序維護法裁處。

永康分局長甘炎民表示，警方將持續運用社區警政治理理念，串聯業者、仲介、房東及社區、團體等建立雙向溝通機制，共同發掘可能潛藏於住宅、社區大樓、辦公場所的各類犯罪型態，並配合警政署規劃全國性擴大臨檢威力掃蕩勤務，針對易滋事場所、區域進行強化性臨檢盤查，防制不法分子扎根，強化掃黑力道，同時也將持續嚴厲取締色情應召集團。