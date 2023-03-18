金門二膽島守備隊26歲上兵陳嘉壎9日穿著救生衣游往大陸廈門，途中被陸方海警救起，因該起陸漂事件相當離奇，他的離營動機引發台灣各界議論。據立委陳玉珍表示，中國大陸已同意家屬前往探視，不過金門地檢署於17日已對他發布通緝令，追訴時效為二十年。

而據了解，國安人士有掌握最新消息，陳男到廈門之後歷經邊防總隊、公安局、國安部三個單位的詢問後，發現他並無「無利用價值」、沒有任何政治動機，純粹因為個人因素想逃到大陸。且陸方清查後，也認為沒有留下來的價值，陸方偏向擬送陳男回來，但時機點雙方要再行磋商。

至於二膽島是否有軍情外洩的疑慮，國防部長邱國正15日即指出，該島面積僅0.28平方公里，大家都知道沒多大，哪幾個哨所在什麼位置，每次主官交接都會做調整。邱強調，再怎麼調整，對單兵而言就是發揚火力，那要怎麼發揚火力、發揚哪種火力？ 都可以調整，但沒有講要把部隊換掉，「那個年代已經過去了」。

另該上兵先是傳出因為30萬財務問題才游到對岸，緊接著16日周刊爆料，欠錢金額恐達1、200萬元，且債主是地下錢莊。立委陳玉珍透露，是可能有更大的坑，不排除有這個可能；但陳男父親則怒斥這些說法都無憑無據。