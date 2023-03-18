通訊軟體LINE新功能上線！過去聊天室的照片都分別存在對話或群組中，如今只要按一鍵，就能輕鬆查看所有照片，幫助用戶可以快速查看並搜尋想找的照片，對於「照片富翁」而言，可說是相當方便。

LINE官方在部落格公開這項新功能，只要在任一聊天室（或群組）中點開相簿頁面，接著按右上角的相簿圖示，就會跳出所有的相簿及未存於相簿的照片，屆時，用戶可以輕鬆找尋照片。

LINE推出新功能，可以一次查看所有相簿。（圖／LINE官方部落格）

LINE推出新功能，可以一次查看所有相簿。（圖／LINE官方部落格）

需要注意的是，該功能適用於iOS以及 Android LINE版本在13.3.0 (含)以上，電腦版本則需要在7.16.0 (含)以上，版本需要符合才能使用該功能。

另外，若想從相簿進入該所屬的聊天室，只要點進相簿，並按右上角的聊、天圖示，就能進入聊天室與成員對話。同時，如果想要刪除照片、下載相簿或變更相簿名稱，都可以按右上角最右邊的圖示進行設定。

LINE推出新功能，可以一次查看所有相簿。（圖／LINE官方部落格）

對於喜愛拍照擁有眾多照片或圖片的用戶而言，該功能可以輕鬆整理或挑選照片，尤其突然要找某些照片時，就能快速搜尋。