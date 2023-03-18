身體有小問題一定要定期追蹤檢查，腎臟科醫師洪永祥指出，一名45歲男子20年前發現右側腎臟長了一顆1.5公分的小水泡，後來一忙就沒有再回診，沒想到現在腎臟腫到2倍大，當天轉往大醫院治療，開啟洗腎人生。

洪永祥在臉書發文指出，門診來了一位45歲男性上班族，20年前就有來看過，當時體檢發現右側腎臟長了一顆1.5公分的小水泡，不痛不癢，也沒有任何不舒服，檢查腎功能都正常，那時提醒他至少每年回診一次。

該病患自行上網查資料，認為腎臟小囊泡不是惡性腫瘤，沒什麼問題，後來忙起來就沒回診了，也忘了這顆小小水泡的存在。直到最近肚子越來越大，同事笑他像懷孕6個月，且肚子脹痛、噁心想吐，人也非常疲累，全身還散發一股尿騷味，被老婆逼著就醫。

洪永祥說，這位病人經檢查發現腎功能已到了末期腎病，尿毒素非常高，胸部X光已有輕微肺水腫，掃超音波驚見兩邊腎臟腫到快20公分，是一般人的2倍大，且布滿大大小小的囊泡，診斷是多囊腎合併末期腎病變與肺水腫，當天緊急收住院開始透析治療，45歲就要洗腎一輩子。

洪永祥指出，多囊腎，俗稱泡泡腎，多數是顯性遺傳的多發性囊泡疾病。通常是第16對染色體的異常，主要侵犯腎臟，但也會影響到肝臟、胰臟。這疾病約在20歲左右就會開始出現第一顆的水泡，隨著年紀腎臟水泡會越長越多，年輕時常無感覺。若有症狀大部分是以腰痛、腹痛最常見；此外有血尿、多尿、頭痛、高血壓、腸胃不適。

洪永祥提醒，如果年輕就出現腎臟水泡，或是肝臟同時出現水泡，每年至少要追蹤一次超音波；如果年紀大時出現無症狀的單一水泡，只要請醫師仔細評估，沒有惡性的象徵，觀察即可，通常不需特別治療。