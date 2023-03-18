主播李樺仙2月份剛從土耳其震央採訪回來。（東森提供）

房業涵大學時從新聞台工讀生一路做起，到現在成為晚間新聞主播。（東森提供）

主播吳宇舒為東森新聞記者主播海選宣傳，她本身也是新血召集令的第1屆學姐，自踏入東森團隊後，從政治中心記者起步，從每次採訪紮穩基本功夫，專訪重要人物展現實力、充分掌握訪談節奏，現在已是晚間新聞當家主播，擔綱新聞台重點戰場。吳宇舒鼓勵大家：「如果你對現在的媒體有質疑、想讓新聞界變得更好，那就加入我們，真正進入行業，了解媒體運作才有辦法做出改變。」

2月份剛從土耳其震央採訪回來的主播李樺仙分享新聞人的使命感：「土耳其發生毀滅性的百年強震，媒體人的使命感、排除萬難說什麼都要加入！我們走進第一線，親眼見證末日電影般的場景，團隊盡全力用鏡頭記錄下每一幕歷史故事、LIVE連線給全台觀眾，這樣的工作價值等著更多『新』新聞人挑戰。」

房業涵當初是從新聞台18歲的大學工讀生一路做起，到現在成為東森新聞的晚間主播：「從學生時期許自己一個目標和夢想，給自己堅持道路的勇氣，相信憑藉不放棄的毅力和熱情，一路過關斬將，這過程或許很辛苦，但方向永遠比速度重要，找對電視台找對方向，你一定可以達到想要的目標！」