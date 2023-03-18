曾執導鄧佳華AV作品《華根初上》的圤智雨，2018年7月簽下「最美魚販」女星劉心語，不到一年就鬧翻，2019年雙方開始上法院互撕，結下樑子。圤智雨昨（17日）準備與劉心語開庭，卻在家門口遭陌生男持小球棒攻擊，讓他忍不住質疑：「有沒有那麼巧啊？」

圤智雨17日在臉書高喊：「我被侵入住宅+傷害+妨礙自由！」他表示下午四點要到高院跟劉心語開庭，所以先出門購物，下午2點34分返家時，開門看到一位陌生男子正在開他家的信箱，「當我問他是誰以後，此人立刻拿出事先藏好的小棒球棒對我左手打過來，當我要出鐵門時，這個男的還擋住門不讓我出去。」

圤智雨直呼此人膽大包天，敢在幼稚園對面動粗，且當時他正在溜狗；圤智雨也意識到這當中有奇怪的巧合，「會不會太巧了，上次是跟劉心語在高院開完庭以後出來被攻擊，這次是開庭以前被攻擊，有沒有那麼巧啊？」

圤智雨事後向北市士林分局社子派出所報案，提出傷害、妨害自由和侵入住宅告訴，警方已到場蒐證。因擔心再度遭人攻擊，圤智雨暫時先搬到新北市居住。