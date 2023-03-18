台灣人對於藍綠兩黨政黨認同，最近兩次的比較。（台灣民意基金會提供／游念育台北傳真）

2024大選將至，國民黨、民進黨認同度再度出現變化！台灣民意基金會18日公布最新民調顯示，與3個月前相比，綠營認同度增3.3%，換算人口數，回流近64萬人；藍營認同者跌了8.5%，等於流失164萬認同者。

台灣民意基金會董事長游盈隆今公布「政黨認同發展」民調，藍綠基本盤又出現巨大變化，3個月前，民進黨認同者為30.5％，現在是33.8％，小增3.3個百分點；國民黨3個月前的認同者飆升至31.6％，現在僅剩是23.1％，銳減8.5個百分點，可以說是雪崩式的下滑，創下國民黨政黨認同史上單次最大跌幅。

根據民調顯示，民進黨目前的政黨認同者為33.8％等於回流近64萬認同者；國民黨目前政黨認同者為23.1％，等於流失164萬認同者；換言之，3個月前，藍認同者比綠認同者僅多1.1個百分點，如今形勢翻轉，綠認同者反而比藍認同者多10.7個百分點，變化之大令人咋舌。

台灣民意基金會指出，繼3個月前民進黨認同大崩盤後，3個月後國民黨認同也出現大崩盤；3個月內兩大黨認同先後崩盤，這是台灣政黨史上第一次，對2024總統與立委選情將帶來巨大的影響和衝擊。

台灣民意基金會分析，這是政黨認同短期內戲劇性大翻轉，主要是源自國民黨認同的巨幅萎縮，而非民進黨認同的大幅攀升，這一定程度上反映了過去3個月整體政黨競爭的結果，對即將到來的 2024 總統與立委選舉意義重大。

不過從長期趨勢看，民進黨這次政黨認同回升3.3個百分點，相較於3個月前因地方選舉慘敗而重挫10.5個百分點，只能說是稍稍回魂而已；反觀國民黨這次重挫8.5個百分點，形同將3個月前因地方選舉大勝獲致的政黨認同紅利12.6個百分點花掉63.49％，才是大傷。

台灣民意基金會表示，沒想到僅僅3個月，國民黨認同竟發生如此大規模的逆轉，簡直就是曇花一現，而這也意味國民黨2022地方選舉大勝的滾雪球效應正嘎然而止，幾乎前功盡棄，一個非常神奇且迷亂的台灣大眾政治現象。