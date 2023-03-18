3月21日是24節氣中的「春分」，命理師邱彥龍提醒，由於這段時間太陽仍在「室火豬」星宿，今年上半年災難將會不斷的發生，但水瓶座、雙魚座、牡羊座、金牛座、雙子座運勢依舊超級旺可好好把握，另外春分的到來，將帶來極大變動，會牽動全世界上半年的運勢，例如，元首、官員、大企業家、演藝圈及名人等，會為民眾謀福利，但若遇心術不正的在上位者或知名人士，則可能貪汙、淫邪、好戰、選擇性錯誤或被監禁、謀殺等事件發生。

邱彥龍提醒，黑兔年上半年，國與國之間容易建立邦交或聯盟，也容易斷交或結束合作關係，且災難不少，舉凡水災、火災、旱災、陸海空交通意外、溺水、化學災害、醫療糾紛、槍砲彈藥、毒品、黑道、詐騙集團、戰事等層出不窮，而新聞媒體業、塑膠業、進出口貿易、餐飲業、銀行、金融、股市不是大好就是大壞。

邱彥龍指出，2023上半年由於金星會到凶星羅喉，離婚、分手的狀況也會特別多，越漂亮的女孩子要越小心，尤其是財與色容易引來殺機，謹慎保護自己，不要與人衝突遠離是最好的方法。

邱彥龍說，今年春雷還未響，農曆又逢閏二月，表示萬事還在運作與蟄伏，只要積極努力準備，機會將會降臨在身邊，並且引用《易林·屯之井》曰：『大蛇當路、使季畏懼、湯火之災，切近我膚、賴其天幸、趨於王廬。』意味著黑兔年上半年固然國際間風風雨雨多，看似危險使人恐懼，還有水火之災離眾人非常接近，但對人民來說，卻是福音，因為有許多利民政策會推出，所以上半年整體來說，個人還是幸運的，以前的努力容易被看見，並為自己帶來名聲跟財富。