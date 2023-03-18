THAT'S HOW YOU DO IT pic.twitter.com/hOQWrg62T7 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 18, 2023

衛冕軍勇士本季真的很不會打客場比賽！儘管史蒂芬柯瑞18日攻下全場最高31分，卻在讀秒階段遭到崔楊抄截，且讓崔楊快攻上籃拿下穩住勝局的兩分球，地主老鷹最後以127比119力挫勇士，也讓勇士苦吞難堪的客場10連敗，目前勇士36勝35敗，仍居西區第6。

上半場打完，勇士還以66比71落後地主老鷹，老鷹第3節一開始就發動9比2攻勢，轉眼擴大領先到14分，幸好柯瑞三分火力回神，帶領勇士逐漸縮小差距，打到比賽還剩6分鐘，勇士一度縮小差距到3分，場上局勢看來重新回到緊張。

來到末節最後1分15秒，穆雷兩罰中1，老鷹還以121比119領先，柯瑞搶投三分沒進，讓柯林斯兩罰俱中，接著崔楊抄到柯瑞的球，崔楊直接快攻上籃擴大領先到6分，崔楊更在最後24.8秒兩罰俱中，提前宣告把這場比賽勝利給帶走。

崔楊全場拿下25分、12助攻與6籃板，唯一的抄截就發生在讀秒階段，柯林斯也替老鷹攻下22分，歐康庫替補貢獻19分，波達諾維奇與杭特各有14分；勇士除了柯瑞，得分最高的是迪文森佐與盧尼各有18分，克雷湯普生15分，卓雷蒙格林此役遭到禁賽(達到16次技術犯規上限)沒打。