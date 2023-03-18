憑藉著一顆想幫助弱勢的心，一群素人5年前投入舉辦「想辦法愛心園遊會」，5年來未曾間斷。(想辦法愛心公益協會提供)

為延續惠明盲校前校長賴弘毅照顧院童的遺願，憑藉著一顆想幫助弱勢的心，一群素人5年前投入舉辦「想辦法愛心園遊會」，5年來未曾間斷，甚至擴大與院童合辦演唱會，去年底並成立「想辦法公益愛心協會」，秉持不拍照、不握手、不致詞的低調理念，盼把公益當正職經營，要「永遠牽著弱勢的手」。

想辦法公益愛心協會理事長鄭博仁是當初的主要發起人之一，他說，當時整理出家中一些沒用的物品，在臉書PO出「這些東西賣掉可以捐給惠明…」，未料獲熱烈回應，就此開啟了第一屆愛心園遊會，義賣活動從一開始40攤、募得60多萬元，到去年底已有84攤、募得150多萬，場地也因草悟道不敷使用而轉移到市民廣場。

「願有多大，力量就有多大！」每年農曆年前舉辦愛心義賣，之後加入舉辦巡迴演唱會，鄭博仁表示，剛開始因缺乏資金，只能用地墊鋪在地上當作臨時攤位，之後租帳篷、找老師表演，缺什麼東西、遇到什麼困難，第一時間不是「怎麼辦？」而是大家「想辦法」，加入的志工因此越來越多，大家無私付出。

惠明視障者教養院每年資金缺口1千多萬，院方常得帶著院童四處募款，鄭博仁說，大家想到帶著院童表演的點子，但要教導他們如何將情感融入音符是不容易的事，類似「這個地方要輕柔一點，像吃布丁一樣」、「這裡要有戀愛的感覺，像吃草莓」的比喻就此出現，且若一段時間未練習，院童的演出就會「走鐘」，因而讓志工們體悟出，公益非1、2次的幫忙，而是「要一直牽著他們的手走下去」。

一年一度的愛心義賣，陸續加入演唱會，今年「想辦法」又加入舉辦「畫展義賣」，透過藝術家與院童合力創作的方式，不但協助籌募教養院資金，更是一種對院童、藝術家雙方的教育與心靈成長，鄭博仁說，未來預計一季舉辦一場活動，協助的單位也會向外擴展，但一定是長時間的深入幫助，讓小人物的愛心能持續發光發亮。