新北市府將在本月25、26日將於新莊宏匯廣場11樓推出「新北愛幸福市集-結婚購物節」活動，同時推出早鳥好禮二重送，民眾只要網路報名成功，每日前150名報到者可獲「愛幸福見面禮-粉紅幸福環保小提袋」；每預約時段前20名報到者也可獲經典旅行組或洗護旅行組。

新北市經發局長何怡明說，新人們挺過疫情後，不少人都決定步入人生下一階段，挑選婚紗、婚禮小物、喜餅、攝影、新秘等過程繁複，為了幫新人解除煩惱，「愛幸福市集-結婚購物節」提供一站式婚禮服務，集結婚紗及周邊產業，保證民眾不踩雷，同時也能提振產業復甦，活絡經濟發展。

為了配合愛幸福市集，新莊「中港大排光雕秀」也鎖定情侶商機，規畫展售會及系列活動，這次邀請婚紗、攝影、西服、首飾及喜餅等優質業者參展，現場祭出多重好康，讓小資族新人也能安心成家。

經發局表示，現場有婚禮相關周邊外，還有專業攝影團隊，提供經典全家福、鑽石婚周年照、藝術情侶、寶寶寫真等服務，活動也邀請街頭藝人表演花式棉花糖，免費索取。

民眾只要提早報到，還可獲得每日限量150組的粉紅幸福環保小提袋，每個時段也將提供限量20組的Hairplexx 輕奢黑曜魚子經典旅行組與 Bulbs ＆ Roots 輕裝洗護旅行組，價值超過500元，現場下單不限金額即送時尚西服仕紳領結，滿5000元還可抽真鑽，另外憑宏匯廣場消費發票，限金額可折抵婚紗攝影500元。

經發局補充，新北愛幸福市集為上午11時至晚間20時，詳情可至活動網址（https://reurl.cc/EG1b1n）或上新北市政府經濟發展局網站、「來趣新北金發局」臉書（https://www.facebook.com/economic.gov）、網路搜尋關鍵字「愛幸福市集」查詢。