出道6年的韓國人氣女團BLACKPINK今(18日)將在高雄國家體育場開唱，關於她們來台的班機時間眾說紛紜，原本有一說是會昨晚抵台，但今上午稍早，韓國媒體才在金浦機場捕捉到四人即將出境的身影，其中Lisa、Jennie、Jisoo都包緊緊，而Lisa、Jisoo看來心情極好，還手比愛心跟在場媒體與粉絲道別。據悉，BLACKPINK將於今天早上11點30分飛抵高雄小港機場，雖然演唱會晚間7點半才開始，但購買8800元最高票價者享有的搶先彩排福利則是下午4點半，可能一下機就得直奔會場。而她們也預計在周日演出結束後，立刻搭機回韓，來台旋風快閃36小時。

稍早BLACKPINK四位成員一一抵達金浦機場，由於當地目前溫度只有攝氏9到11度，最先出現的Lisa頭戴黑色毛帽、綠白條紋圍巾，一身黑現身，但擋不住她好心情，不斷揮手比愛心跟大家致意；接著現身的是頭戴黑色漁夫帽的Jisoo，也不斷揮手、鞠躬，感謝大家一大早來機場替她送機。

Rosé（左起）、Jennie、Lisa、Jisoo稍早現身金浦機場。（圖／取自《Newsen》韓網）

而有人間香奈兒封號的Jennie穿了白色帽T和薄荷綠色大衣，是四人中唯一戴著墨鏡現身的成員，也令人好奇她眼部傷勢的康復情形，Jennie離開時也不忘禮貌向媒體揮手點頭；最後登場的則是Rosé，她看來已經化了全妝，也做好造型，內裡穿了件白色襯衫配上黑色皮衣，帥氣又甜美。

BLACKPINK出境準備來台開唱。（影音／取自 뉴스엔·NewsenTV Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

據知，BLACKPINK今約中午11時30分就會抵達台灣，搭乘的專機每小時要價約42萬台幣，傳聞四人將下榻的飯店是高雄洲際酒店，其中總統套房要價25萬台幣起跳，而為了給BLACKPINK隱私，傳聞四人選擇住的是沒在官網顯示的隱藏版房型，房內實際狀況為何，就等看四位成員是否會心血來潮拍照打卡分享。