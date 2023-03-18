一名女業務得知一名林姓汽修工友人任認識欠錢好友，於是前往林男住處，拜託林男約出欠債友人處理債務，未料林男見女業務一人在她家內，竟心生歹念，於礦泉水加入迷藥迷昏她，並假藉擦藥亂猥褻背部後，掰開她雙腿將頭埋裡面磨蹭，女方清醒後向友人求救，並到醫院驗血後才知被下藥，氣得到警局提告，一審及二審均遭加重強制猥褻罪判4年6月，可上訴。

根據判決書，女業務小美與友人有債務糾紛，但有人均不避見面，小美得知該位友人經常前往林姓汽修工住處，於是前往追討債務，並透過林男協助，打電話給該名友人前往住處聊天。

但友人抵達後，見到女業務的車停在林男住處附近，於是當場掉頭走人，並質問林男「她怎麼會去找你？還在你家。」這時林男已知友人不會過來，見小美自己一人獨自在屋內，竟心起色慾，將迷藥加入小美飲用後剩餘約一半之礦泉水內，待甲女如廁後繼續飲用礦泉水，不久因而產生頭暈、噁心嘔吐等症狀。

這時林男假裝好心讓小美休息扶她進入房間內，再以擦藥為幌子，徒手由上往下撫摸小美背部、並將頭埋在小美兩腿間磨蹭，小美雖想反抗，但無力反抗，僅能不斷閃躲，最後隔日才清醒，並立刻打電話向友人求救。

小美的友人趕到場將她帶回住處，但藥效仍持續，小美又昏睡在家門口，醒來後驚覺有異，於是前往醫院抽血檢查，這時才發現含有大量迷藥成分，氣得小美立刻報警。

一審法官認定，林男下藥迷昏女方後進行猥褻，犯後又矢口否認，毫無悔意，至今沒賠償，依強制猥褻罪，判他4年6月徒刑。

但林男不服上訴，二審法官認為，林男與女方並非熟識之人，竟利用女方前往其住處，請其聯絡共同友人到場商討處理債務之機會，對女方為強制猥褻行為，惡性及造成之損害均重大，且犯罪後矢口否認犯行，毫無悔意，迄今尚未彌補告訴人所受之損害，犯罪後態度不佳且不宜輕縱維持原判，仍可上訴。