高雄市長陳其邁18日一早前往左營新莊仔青雲宮參加修建揭牌大典，祈求風調雨順，希望神明保佑盡快下雨度過旱災。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁18日一早前往左營新莊仔青雲宮參加修建揭牌大典，祈求風調雨順，希望神明保佑盡快下雨度過旱災。由於韓國人氣女團BLACKPINK18日將到高雄開演唱會，陳其邁也要求市府祕書長郭添貴坐鎮應變中心，他可能也將於19日現身BLACKPINK演唱會。

陳其邁表示，他家就住青雲宮隔壁，而青雲宮是左營新莊仔地區的信仰中心，也是左營地區最重要的宮廟之一，民眾大大小小的事情都會來祈求神明保佑，青雲宮18日修建揭牌，他也特別前來祈福，因為近期雨真的下太少，雖然已經多元開發水資源，但還是希望神明保佑早點下雨。

對於韓國人氣女團BLACKPINK18日將到高雄世運主場館舉辦演唱會，將吸引各地樂迷前往觀賞，被問到是否參加BLACKPINK演唱會？陳其邁表示，市府目前處於備戰狀態，市府祕書長郭添貴已坐鎮應變中心指揮，希望讓所有的粉絲到高雄都能夠賓至如歸，有一個非常好的演唱會饗宴。他18日比較不方便，19日再看看能否能夠到場一睹天團的魅力。

陳其邁指出，高市府也有注意到17日南下高雄的高鐵幾乎都客滿，也有許多從國外來的旅客，他們會盡地主之誼，不管是維安、交通還是演唱會的經濟，都有妥善的安排，也提醒大家多利用大眾運輸工具。

陳其邁補充，他們預估約有4萬5000名歌迷前往欣賞演唱會，按照先前五月天演唱會的規畫，大概2個小時內可以疏散完畢，假如距離比較近民眾，步行也是很好的方式，若是在外地或是比較遠的地方，就請大家配合搭乘大眾運輸工具，共同讓演唱會圓滿。