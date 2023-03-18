曾珮瑜最近影視作品連發，電影接檔上映。（陳俊吉攝／曾珮瑜品牌提供FERRAGAMO）

程希緹第一次演電影就擔綱主演，壓力不小。（陳俊吉攝）

曾珮瑜和新生代演員程希緹在電影《夢遊樂園》飾演母女，卻各自過著裝模作樣的人生，其中曾珮瑜跟温昇豪扮演假面夫妻，婚姻生活之外各自精采。最初拿到劇本時，曾珮瑜很喜歡這個重視自身慾望的角色設定，她認為現今社會，若女性慾望太多、很容易被妖魔化，同時也提出「床戲指導」的職務，覺得拍激情戲若有專人指導，肯定會加分。

曾珮瑜這次演出有「小王」的人妻，與男友車震時，卻被女兒目睹的尷尬場面，她過往拍攝《停車》、《破處》等片均有大尺度演出，這回的車震戲只是小菜一碟，「台灣拍激情戲都沒有床戲指導，永遠都是演員自己討論或者導演下來指導，情慾戲好看是把慾望表現出來，不是一直拍動作，不然要看A片手機就可以看，何必花錢到大銀幕看？」激情戲表演經演豐富的她，對這類「動作戲」頗有概念：「我超可以當床戲指導。」

對於出軌人妻的理解，曾珮瑜表示她一直很做自己，不會受限在一段假面婚姻，反而會直球告訴小孩，雖然爸媽不會住在一起，但是其它事情並沒有改變，仍會全心愛著小孩，「其實小朋友都很聰明，都是大人在騙自己，逃避、假裝、拖延只會每天更痛苦，沒必要這麼死心眼，好好面對自己吧。」

至於再度跟温昇豪演一對，達成螢幕「三世夫妻」的配對紀錄，看似老班底了，但曾珮瑜自曝上表演課時會跟對方吵架，「2人對劇本的解讀不一樣就會有爭執。老温（温昇豪）那時候最大的驚嚇點，是他即使是『哥』的輩分，我還是會說出我的想法，因為演員的視角，才是最了解這個角色。」

電影裡，程希緹生活在假面家庭，選擇躲進幻想世界找尋自我，她說第一次主演就跟2位前輩對戲，看到他們很專業，她就會更緊張，還好與曾珮瑜私下相處滿自在，不太會有距離感。其實程希緹私下做了很多功課跟努力，她揣摩的方式是寫2本筆記，一本是自己的日記、另一本是角色的日記，再拿兩者對比尋找共鳴，刻畫角色的設定。