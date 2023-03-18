近日民調顯示民進黨似有止跌上升勢態，反而是國民黨好像遇亂流。前立委蔡正元昨（17）日在臉書分析，賴清德有一種「受害者的形象」，讓他可以白淨出場，看似要複製2019年8月的形勢，但國民黨仍大有可為，重點在兩部分。

蔡正元分析，賴清德還有一種受害者的形象，這是源自2019年賴清德遭蔡英文霸凌出局，而且當了沒有聲音的副手很長時間，蔡英文當政八年發生的爛事情，都塗不到賴清德的臉上，賴清德可以白白淨淨的出現，可以說是因禍得福。且政壇形勢也幫賴清德掃除出線的障礙，更加能區隔英系的黑金勢力。

對於賴清德現在的姿態，蔡正元指出，是一個改革者的形象，且賴又玩了一手「大局誠信條款」，雖然產生不小爭議，但也因爲有了爭議，反而造成「改革艱難」的宣傳效果，讓賴可以在選民面前演出改革者的形象。

蔡正元認為，賴清德目前的劣勢，一是兩岸關係若發生比去年8月更嚴重的事態，才會造成中間選民大量流失；另一點則看在野若真能團結合作，才有可能讓賴清德面臨嚴重劣勢。